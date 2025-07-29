УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:42

Инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 13,5%

УрБК, Москва, 20.08.2025. Инфляционные ожидания россиян в августе 2025 года выросли до 13,5%. В июле этот показатель составлял 13%, сообщает пресс-служба Центробанка.

Наблюдаемая населением инфляция за месяц увеличилась на 1,1 п.п., до 16,1%.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 10,48%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года составляют 13%

Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13% Об этом говорится в сообщении ...

29.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года составляют 13%

УрБК, Москва, 29.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13%. Об этом ...

18.07.2025 Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%

УрБК, Москва,18.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая ...

21.05.2025 Наблюдаемая населением инфляция снижается второй месяц подряд

УрБК, Москва, 21.05.2025. Наблюдаемая населением РФ инфляция в мае составила 15,5%. Данный показатель снижается два ...

26.06.2024 Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%

УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (434)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.