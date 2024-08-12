Годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 10,48%

Инфляция на Среднем Урале в июле 2025 года составила 10,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июне — 10,5%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 12,32%, непродовольственные — на 6,32%, услуги — на 13,06%. Потребительские цены в июле выросли на 1,03% по сравнению с предыдущим месяцем.

