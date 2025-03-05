Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. Эксперты «Атомстройкомплекса» поделились своим опытом по сокращению сроков строительства школ в ходе конференции в креативном кластере «Домна», организованной Общественной палатой Свердловской области, сообщает пресс-служба застройщика.В мероприятии приняли участие не только строители и архитекторы, но и директора школ, а также представители муниципальной и региональной власти.Следует отметить, что «Атомстройкомплекса» уже 30 лет является одним из ключевых подрядчиков по проектированию и строительству образовательных учреждений в регионе, а также возводит и эксплуатирует школы в рамках государственно-частного партнерства.«Спикеры компании отметили в качестве одного из главных вызовов в современном строительстве школ тенденцию к усложнению проектных решений, оснащению объектов сложными инженерными системами, при одновременной потребности в ускорении темпов строительства и повышении качества эксплуатации образовательных объектов. Для решения этой задачи «Атом» предложил разработать на уровне региона единый стандартизированный свод проектных решений по ключевым функциональным блокам — спортивному, творческому, учебному», — говорится в сообщении.«Это позволит «собирать» школы по принципу конструктора под индивидуальные потребности каждого учреждения, обеспечивая при этом и высокую скорость проектирования, и качество технологических узлов, и оптимизацию затрат как на проектирование, так и на последующее содержание объекта. Подобный стандарт уже реализован и утвержден в Москве, в нем прописаны единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы. Мы готовы предоставить все свои компетенции и разработать подобный документ для Свердловской области», — отметил директор по строительству компании «Атомстройкомплекс» Александр Трухин.Проанализировать весь жизненный цикл образовательного учреждения и определить точки роста «Атому» позволил уникальный опыт работы в рамках концессионных соглашений. По концессии компания построила уже две школы в Екатеринбурге: № 41 на ВИЗе и № 314 в Пионерском микрорайоне. На протяжении 5 лет компания осуществляет их техническую эксплуатацию — для этого в структуре строительного холдинга создана специализированная управляющая компания «Формула». Концессия подразумевает сосредоточение в руках одной профессиональной компании всех этапов реализации проекта — от разработки документации до технического обслуживания. Благодаря этому опыту проектировщики и строители компании оценили, как живет современная школа после ввода в эксплуатацию, проанализировали обоснованность применяемых инженерных решений и выработали ряд инициатив по улучшению взаимодействия между подрядчиками и эксплуатирующими службами.