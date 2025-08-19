УралБизнесКонсалтинг
19.08.2025

Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 9%

В Свердловской области в июле 2025 года выдали 53,8 тыс. потребительских кредитов. Это на 9,1% больше уровня предыдущего месяца (49,3 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял пятую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в топ-5 списка по числу выданных за указанный период потребкредитов попали Москва (105 тыс. ед.), Московская область (93,3 тыс. ед.), Краснодарский край (64,7 тыс. ед.) и Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (56,2 тыс. ед.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц выдача потребкредитов выросла в Республике Саха (+21,4%), Кемеровской области (+15,8%) и Забайкальском крае (+15%).

В целом по стране в июле этого года было выдано 1,56 млн потребкредитов. За месяц этот показатель увеличился на 13,1% (в июне 2025 года — 1,38 млн ед.).
