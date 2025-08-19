УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
19.08.2025

Минимальная стоимость набора школьных товаров за год снизилась на 18%

УрБК, Москва, 19.08.2025. Минимальная стоимость набора школьных товаров в сетевой рознице в августе 2025 года снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Так, стоимость необходимого комплекта школьных товаров для мальчиков составляет 5 тыс. 228 руб., для девочек — 4 тыс. 768 руб. За год показатели снизились на 16% и 20% соответственно (в августе 2024 года — 6 тыс. 254 руб. и 6 тыс. 006 руб.).

По информации аналитиков, в эту сумму входят канцтовары, школьная форма, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и школьный рюкзак.

В мужской категории вещей наиболее заметно снизились цены на хлопковые рубашки (-45%, до 624 руб.) и хлопковые брюки (-38%, до 850 руб.). В женской — хлопковые блузки (-67%, до 574 руб.) и юбки (-63%, до 623 руб.).

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отмечает, что цены на школьные товары достигли трехлетнего минимума.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2025 Минимальные цены на арбузы в России за год снизились на 17%

УрБК, Москва, 18.07.2025. Минимальные розничные цены на арбузы в РФ в середине июля 2025 года снизились на 17% по ...

18.07.2025 ФАС предложила продавцам ограничить цены и наценки на школьные товары

УрБК, Москва, 18.07.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с предложением к торговым сетям ...

01.07.2025 Розничные сети предложили ограничить инвестиции маркетплейсов в цены

УрБК, Москва, 01.07.2025. Розничные сети предложили ограничить размер инвестиций маркетплейсов в цены товаров по ...

20.06.2025 Наценка торговых сетей РФ на социально значимые продукты в мае снизилась до рекордных 1,7%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты РФ в мае снизилась до нового ...

10.09.2019 В Свердловской области цены на товары и услуги за год выросли на 5%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В Свердловской области в январе-августе текущего года цены на товары и услуги выросли ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (434)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.