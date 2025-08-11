УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:18

Число краж российских аккаунтов в Telegram за год увеличилось в 1,5 раза

УрБК, Москва, 19.08.2025. Число краж российских аккаунтов в Telegram в первом полугодии выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании F6.

По сравнению с предыдущим полугодием показатель увеличился на 20%. Средняя стоимость аккаунтов с российским номером на теневом рынке с конца прошлого года снизилась на 20%, до 128 руб.

Киберпреступники проявляют повышенный интерес к аккаунтам Telegram в связи с их потенциальной ценностью: взломанный профиль может принадлежать администратору тематического канала, содержать коллекционные цифровые активы и криптовалюту платформы.

Впрочем, в WhatsApp также регулярно фиксируются кражи аккаунтов. Кроме того, первые случаи мошенничества уже зафиксированы в отношении пользователей отечественной платформы Max.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.08.2025 Мошенники стали чаще подделывать ресурсы мессенджеров и банков

УрБК, Москва, 11.08.2025. Мошенники стали чаще маскировать фишинговые ресурсы под мессенджеры и банковские приложения. ...

13.04.2021 Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19%

Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% по сравнению с аналогичным ...

13.04.2021 Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. Число экономических преступлений в Свердловской области в I квартале выросло на 19,1% ...

06.06.2016 В интернете выставлены на торги данные от 100,5 млн аккаунтов «ВКонтакте»

УрБК, Москва, 06.06.2016. В минувшее воскресенье стало известно о масштабной утечке пользовательских данных из ...

22.01.2014 Немецкие хакеры украли данные 16 млн интернет-аккаунтов

Федеральное ведомство по безопасности в информационной технике Германии опубликовало результаты анализа ботнетов, ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.