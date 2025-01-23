УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:56

Екатеринбургские таможенники с начала года оформили ввоз более 260 автомобилей для личного пользования

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. Екатеринбургские таможенники с начала года оформили ввоз более 260 легковых автомобилей для личного пользования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в три раза, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Общая сумму собранных таможенных платежей составила 220 млн руб. Это в 3,5 раза больше, чем год назад. Сумма утилизационного сбора превысила 42 млн руб.

И.о. начальника Екатеринбургской таможни Дмитрий Шишкин рассказал, что 60% автомобилей ввозятся из Китая. Их поставки на Урал за год увеличились в пять раз.

«Доля ввезенных машин из Грузии составляет 18%, рост в три раза», — заявил Д. Шишкин.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.01.2025 Импорт автомобилей в Челябинскую область за год вырос на 45%

УрБК, Челябинск, 23.01.2025. В Челябинскую область за 2024 год для личного пользования ввезли 1,7 тыс. транспортных ...

26.09.2024 Уральские таможенники с начала года одобрили ввоз 2,7 тыс. иностранных легковых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. С начала года уральские таможенники оформили почти 2 тыс. 700 легковых транспортных ...

13.08.2024 Таможенники с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал свыше 3 тыс. тонн нектаринов и персиков на общую сумму 3 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Таможенные службы с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал 2,3 тыс. т нектаринов. Это ...

28.08.2023 Сотрудники Кольцовской таможни в августе оформили ввоз 168 тонн цветов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Сотрудники Кольцовской таможни в августе текущего года оформили ввоз 168 т цветов. ...

18.07.2023 Екатеринбургские таможенники пресекли ввоз 12 тыс. пар незадекларированных носков из Китая

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Сотрудники екатеринбургской таможни задержали незадекларированную партию мужских носков ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.