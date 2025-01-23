Екатеринбургские таможенники с начала года оформили ввоз более 260 автомобилей для личного пользования

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. Екатеринбургские таможенники с начала года оформили ввоз более 260 легковых автомобилей для личного пользования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в три раза, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Общая сумму собранных таможенных платежей составила 220 млн руб. Это в 3,5 раза больше, чем год назад. Сумма утилизационного сбора превысила 42 млн руб.



И.о. начальника Екатеринбургской таможни Дмитрий Шишкин рассказал, что 60% автомобилей ввозятся из Китая. Их поставки на Урал за год увеличились в пять раз.



«Доля ввезенных машин из Грузии составляет 18%, рост в три раза», — заявил Д. Шишкин.