Екатеринбургские таможенники с начала года оформили ввоз более 260 автомобилей для личного пользования

УрБК, Челябинск, 23.01.2025. В Челябинскую область за 2024 год для личного пользования ввезли 1,7 тыс. транспортных ...26.09.2024 Уральские таможенники с начала года одобрили ввоз 2,7 тыс. иностранных легковых автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. С начала года уральские таможенники оформили почти 2 тыс. 700 легковых транспортных ...13.08.2024 Таможенники с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал свыше 3 тыс. тонн нектаринов и персиков на общую сумму 3 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2024. Таможенные службы с апреля 2024 года оформили ввоз на Урал 2,3 тыс. т нектаринов. Это ...28.08.2023 Сотрудники Кольцовской таможни в августе оформили ввоз 168 тонн цветов
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Сотрудники Кольцовской таможни в августе текущего года оформили ввоз 168 т цветов. ...18.07.2023 Екатеринбургские таможенники пресекли ввоз 12 тыс. пар незадекларированных носков из Китая
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Сотрудники екатеринбургской таможни задержали незадекларированную партию мужских носков ...