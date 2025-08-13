УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:03

В МВД рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от фейкового

УрБК, Москва, 19.08.2025. В МВД России рассказали, как отличить реальный вызов на допрос от правоохранителей от фейкового. Помимо телефонного звонка, ведомство обязано направить повестку. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.


«Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор», — отмечают представители МВД.

Также для подтверждения личности полицейского можно позвонить в дежурную часть.

Ранее МВД выявило новую схему обмана россиян под предлогом получения налогового вычета. Действуя якобы от лица сотрудников ФНС или соцслужб, злоумышленники предлагают оформить налоговый вычет по телефону.
