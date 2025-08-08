УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 14:24

В МВД назвали самую распространенную схему мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Мошенники чаще всего обманывают россиян под предлогом инвестирования своих средств для получения высоких доходов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Часто злоумышленники находят своих жертв в мессенджерах и тематических группах, а затем предлагают им стать «трейдером».

«Для убедительности мошенники могут позволить вам вывести несколько тысяч рублей. Однако все это — фейк», — резюмируют полицейские.

Напомним, в Екатеринбурге за шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 1 тыс. 085 преступлений с использованием информационных или коммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 28%. В сумме за полгода у горожан похитили почти 1 млрд руб.
