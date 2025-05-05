Микрокредитную компанию оштрафовали за 506 звонков свердловчанину

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. ООО МК «Диджитал Мани» оштрафован на 50 тыс. руб. за навязчивые звонки жителю Свердловской области из-за долга его жены, сообщается в официальном Telegram-канале ГУФССП России по региону.



Отмечается, что на телефон мужчины за два дня поступили 506 звонков. В результате проверки выявилось, что микрозаймы он не брал. Коллекторы хотели, чтобы долг погасила его жена.



В результате в отношении ООО МК «Диджитал Мани» был составлен протокол об административном правонарушении.