Сегодня, 10:27

Микрокредитную компанию оштрафовали за 506 звонков свердловчанину

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. ООО МК «Диджитал Мани» оштрафован на 50 тыс. руб. за навязчивые звонки жителю Свердловской области из-за долга его жены, сообщается в официальном Telegram-канале ГУФССП России по региону.

Отмечается, что на телефон мужчины за два дня поступили 506 звонков. В результате проверки выявилось, что микрозаймы он не брал. Коллекторы хотели, чтобы долг погасила его жена.

В результате в отношении ООО МК «Диджитал Мани» был составлен протокол об административном правонарушении.
