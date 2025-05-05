Микрокредитную компанию оштрафовали за 506 звонков свердловчанину

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. ГУФССП России по Свердловской области оштрафовало банк за навязчивые звонки своей ...03.04.2025 В Свердловской области оштрафовали микрокредитную компанию за 105 звонков должнику
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Свердловской области оштрафовали микрокредитную компанию «МКК СФ» за нарушение ...06.02.2025 В Екатеринбурге микрокредитную компанию оштрафовали за 156 звонков клиентке с требованием погасить долг
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Судебные приставы оштрафовали ООО МКК «Веритас» за навязчивые звонки жительнице ...15.01.2025 В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке. ...30.09.2021 Компанию «Айди Коллект» оштрафовали на 150 тыс. рублей за звонки екатеринбуржцу с требованиями о погашении долга
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Екатеринбурге ООО «Айди Коллект» по решению суда оштрафовали на 150 тыс. руб. за ...