Свердловскую микрокредитную компанию «Смсфинанс» наказали за настойчивые звонки

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. ООО МК «Диджитал Мани» оштрафован на 50 тыс. руб. за навязчивые звонки жителю ...03.04.2025 В Свердловской области оштрафовали микрокредитную компанию за 105 звонков должнику
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Свердловской области оштрафовали микрокредитную компанию «МКК СФ» за нарушение ...06.02.2025 В Екатеринбурге микрокредитную компанию оштрафовали за 156 звонков клиентке с требованием погасить долг
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Судебные приставы оштрафовали ООО МКК «Веритас» за навязчивые звонки жительнице ...12.04.2023 В Екатеринбурге микрокредитную компанию Max.Credit оштрафовали на 50 тыс. рублей за частые сообщения заемщику
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Екатеринбурге микрокредитную компанию Max.Credit оштрафовали на 50 тыс. руб. за ...25.05.2021 Суд в Екатеринбурге оштрафовал микрокредитную компанию «Финпром» за навязчивые звонки родственникам клиентки
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Суд оштрафовал микрокредитную компанию «Финпром» за навязчивые звонки клиентке из ...