Сегодня, 11:21

Свердловскую микрокредитную компанию «Смсфинанс» наказали за настойчивые звонки

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Свердловскую микрокредитную компанию «Смсфинанс» оштрафовали за 252 звонка кредитору. Об этом сообщает пресс-служба свердловского ГУФССП России.

Количество звонков в месяц превысило норму примерно в 120 раз. Заемщика таким образом беспокоили на протяжении двух месяцев. За это на компанию завели административный протокол со штрафом в 50 тыс. руб.

Ранее УрБК писал, что ООО МК «Диджитал Мани» оштрафован на 50 тыс. руб. за навязчивые звонки клиенту.
