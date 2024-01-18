УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:01

Шоколад в Свердловской области за месяц подорожал на 6%

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Потребительские цены на товары и услуги на Среднем Урале в июле 2025 года увеличились на 1,03% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Свердловскстат.

Стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,15%, непродовольственных — на 0,06%, услуг — на 3,37%.

Среди продовольственных товаров больше всего за месяц подорожали шоколад (+5,8%), апельсины (+5,3%), сливочное масло (+3,6%), маргарин (+3,4%) и рыбные консервы (+2,9%).
