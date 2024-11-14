Екатеринбургскому музею ИЗО передали в дар картину русского импрессиониста Константина Кузнецова «Вид на Нотр-Дам и остров Сите в закатном освещении»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) получил в дар картину русского импрессиониста Константина Кузнецова «Вид на Нотр-Дам и остров Сите в закатном освещении». Работа художника станет частью постоянной экспозиции западноевропейского искусства в культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ).
Дарителем выступил одноименный Фонд Константина Кузнецова, ранее сотрудничавший с музеем в рамках выставки «Русский импрессионист в Париже» в 2024 году. Нынешний дар стал логичным продолжением этого партнерства.
Искусствоведы называют Константина Кузнецова «русским Клодом Моне» — он стал едва ли не единственным отечественным художником, по-настоящему вписавшимся в контекст французского импрессионизма и постимпрессионизма. В то время как во Франции его творчество получило признание, на родине оно долго оставалось в забвении. Интерес к наследию мастера удалось возродить благодаря усилиям бизнесмена и мецената Андрея Щербинина, основавшего для этого специальный фонд.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на церемонии передачи картины в дар отметил, что подобное событие — возвращение на родину работ русского художника, который долгие годы творил за рубежом, считается неординарным по российским меркам.
«Эта колоссальная работа, связанная не только с возвращением коллекции в Россию, но и с реставрацией, организацией выставок, как раз и позволяет российским ценителям искусства ознакомиться с этим замечательным шедевром. Я всех поздравляю с этим замечательным событием. Желаю всем получать удовольствие и наслаждение от созерцания этой замечательной работы», — сказал Алексей Орлов.
Картина «Вид на Нотр-Дам и остров Сите в закатном освещении» была создана во второй половине 1920-х годов, когда Кузнецов активно писал парижские пейзажи с натуры, прежде всего — с набережных Сены. Полотно выполнено в технике масляной живописи на холсте, с характерной для Кузнецова тонкой нюансировкой цвета и вниманием к светотени.
Напомним, выставка «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже» проходила
в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» год назад. В масштабной экспозиции было представлено 85 работ автора.