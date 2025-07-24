В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата с начала года выросла на 5,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Медианная предлагаемая зарплата для продавцов в Свердловской области составляет 48,4 ...15.07.2025 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала года выросла на 0,6%
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала текущего года выросла всего на 0,6% (+ 417 рублей) и ...15.07.2025 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала года выросла на 0,6%
УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала текущего года выросла ...05.12.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области выросла до 70 тыс. рублей
Свердловская область вошла в топ-3 регионов УрФО, где за последний год сильнее всего увеличились предлагаемые зарплаты. ...14.05.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть
В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле 2024 года составила 60 тыс. руб. По сравнению с тем же ...