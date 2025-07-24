УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 18:00

В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата с начала года выросла на 5,8%

В Уральском федеральном округе (УрФО) средняя предлагаемая зарплата за семь месяцев 2025 года выросла на 6%, составив 73 тыс. 645 руб. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru

В тройку лидеров по темпам роста зарплат в округе попали ЯНАО (+21%, до 120 тыс. 023 руб.), Челябинская (+12%, 67 тыс. 204 руб.) и Курганская область (+10%, до 66 тыс. 671 руб.).

В Свердловская области средняя зарплата с начала года выросла на 5,8% и составила 73 тыс. 645. Однако темпы прироста зарплат жителей региона отстают как от среднего показателя (УрФО) (+6%), так и от общероссийского уровня (+8%).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 16:21 В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата с начала года выросла на 5,8%

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. В Уральском федеральном округе (УрФО) средняя предлагаемая зарплата за семь месяцев ...

24.07.2025 Средняя предлагаемая зарплата для продавцов в Свердловской области составляет 48 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Медианная предлагаемая зарплата для продавцов в Свердловской области составляет 48,4 ...

15.07.2025 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала года выросла на 0,6%

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала текущего года выросла всего на 0,6% (+ 417 рублей) и ...

15.07.2025 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала года выросла на 0,6%

УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала текущего года выросла ...

05.12.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области выросла до 70 тыс. рублей

Свердловская область вошла в топ-3 регионов УрФО, где за последний год сильнее всего увеличились предлагаемые зарплаты. ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (310)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18