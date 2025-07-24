В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата с начала года выросла на 5,8%

В Уральском федеральном округе (УрФО) средняя предлагаемая зарплата за семь месяцев 2025 года выросла на 6%, составив 73 тыс. 645 руб. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru



В тройку лидеров по темпам роста зарплат в округе попали ЯНАО (+21%, до 120 тыс. 023 руб.), Челябинская (+12%, 67 тыс. 204 руб.) и Курганская область (+10%, до 66 тыс. 671 руб.).



В Свердловская области средняя зарплата с начала года выросла на 5,8% и составила 73 тыс. 645. Однако темпы прироста зарплат жителей региона отстают как от среднего показателя (УрФО) (+6%), так и от общероссийского уровня (+8%).