Сегодня, 09:03

Доля маркетплейсов на рынке электронной коммерции через три года может вырасти до 72%

УрБК, Москва, 13.08.2025. Доля маркетплейсов на рынке электронной коммерции в РФ к 2028 году может вырасти до 72%. Такой прогноз дали аналитики консалтинговой группы SCG, пишет ТАСС.

Отметим, что по итогам 2024 года данный показатель составлял 63%. За последние пять лет доля увеличилась более чем в два раза (с 27%). Сейчас большинство денежных средств от покупок в интернете поступает не ритейлерам, а агрегаторам.

При этом доля крупного онлайн-ритейла за год сократилась на 12%, а совокупные недополученные доходы сектора в 2024 году оцениваются в 1,4 трлн руб.
