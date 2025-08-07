Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области за месяц не изменилась

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Свердловской области в августе составила 1,61 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель остался на прежнем уровне, подсчитали эксперты «Авто.ру Оценка».



Больше всего на Среднем Урале подешевели модели JAC J7 (-9,8%, до 1,25 млн руб.), Chery Bonus (-9,2%, до 270 тыс. руб.) и Chery Tiggo (-8,6%, до 572 тыс. руб.).



В целом по стране средняя стоимость авто с пробегом снижается во всех сегментах. Так, отечественные марки упали в цене на 1,2% (до 694 тыс. руб.), китайские — на 4% (до 2,15 млн руб.), европейские, японские и корейские — на 7,7% (до 2,3 млн руб.).