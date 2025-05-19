УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:04

В Екатеринбурге в схему размещения НТО включили пять новых киосков с печатной продукцией

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В Екатеринбурге в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) включили пять новых киосков с печатной продукцией. Еще два киоска изменят специализацию на торговлю печатными изданиями. Соответствующее постановление подписано в администрации города, сообщает департамент информполитики столицы Урала.

Новые локации подобраны с соблюдением норм и правил благоустройства. Отметим, что для киосков с печатной продукцией цена за аренду снижена в 10 раз, так как они выполняют социально значимую функцию.

Кроме того, из перечня исключены объекты с истекшим сроком аренды, которые нельзя выставить на аукцион. По словам директора департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, из более чем 1,6 тыс. мест размещения торговых павильонов 1,5 тыс. не соответствуют современным требованиям, в связи с чем там нельзя размещать киоски. Такие места по завершении срока аренды будут исключатся из схемы.

Нынешним постановлением из схемы исключаются 56 мест размещения. 50 из них будут удалены сразу, а шесть — в течение текущего и следующего года.

Выбрать локацию для размещения НТО предприниматели могут на публичной карте Росреестра, узнать об аукционах — на официальном портале Екатеринбурга, а посмотреть существующую схему — на интерактивной карте.
