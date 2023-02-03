Администрация Екатеринбурга озвучила программу празднования Дня города

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Директор департамента культуры горадминистрации Илья Марков в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил программу мероприятий, приуроченных к празднованию 302-летия Екатеринбурга, сообщает
департамент информполитики уральской столицы.
«Главной площадкой, по традиции, станет Исторический сквер. В первой половине дня там нас ждут официальные мероприятия: торжественные речи, возложение цветов, прославление защитников Отечества, которым посвящен весь этот год. После — стартует фестиваль духовых оркестров. В качестве его хедлайнера выступит местный государственный ансамбль. Как и всегда, вечерняя программа откроется финалом конкурса «Мисс Екатеринбург» и завершится выступлением певицы Алсу», — отметил И. Марков.
Он также рассказал, что в нынешнем году праздник начнут отмечать заранее. Начало будет положено 9 августа. В этот день состоятся два фестиваля: «Виноград» в парке им. Маяковского и «Август» в Литературном квартале. Кроме того, в Историческом сквере пройдут мероприятия, посвященные Дню строителя.
10 августа пройдет забег «Европа — Азия». В нем примут участие 3 тыс. человек.
На следующий день в Историческом сквере состоится бесплатный концерт Уральского филармонического оркестра, где музыканты исполнят классические произведения итальянской музыки и песни советских лет.
Само празднование Дня города, по традиции, состоится в субботу,16 августа, и будет проходить на нескольких площадках. В частности, на ул. Архангела Михаила состоится фестиваль «Энергия». Там екатеринбуржцы и гости города могут увидеть авиашоу, стантрайдинг и мотофристайл. Кроме того, их ожидают выступления Леши Свика, Мота и Gayazovs Brothers.
В Литературном квартале будет представлена театральная программа для детей. Ребятам покажут свои спектакли сразу пять театров.
Программа для молодежи будет организована на Октябрьской площади. Запланированы конкурсы диджеев, выступления кавер-групп, а также представления танцоров и художников.
На площади 1905 года пройдет выставка, представляющая собой мини-завод, где будет продемонстрирован полный цикл производства. Там же пройдет выступление Славы Скрипки.
Завершит праздничную программу фейерверк. Он запланирован на 22.30.