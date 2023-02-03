УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:52

Администрация Екатеринбурга озвучила программу празднования Дня города

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Директор департамента культуры горадминистрации Илья Марков в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил программу мероприятий, приуроченных к празднованию 302-летия Екатеринбурга, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

«Главной площадкой, по традиции, станет Исторический сквер. В первой половине дня там нас ждут официальные мероприятия: торжественные речи, возложение цветов, прославление защитников Отечества, которым посвящен весь этот год. После — стартует фестиваль духовых оркестров. В качестве его хедлайнера выступит местный государственный ансамбль. Как и всегда, вечерняя программа откроется финалом конкурса «Мисс Екатеринбург» и завершится выступлением певицы Алсу», — отметил И. Марков.

Он также рассказал, что в нынешнем году праздник начнут отмечать заранее. Начало будет положено 9 августа. В этот день состоятся два фестиваля: «Виноград» в парке им. Маяковского и «Август» в Литературном квартале. Кроме того, в Историческом сквере пройдут мероприятия, посвященные Дню строителя.

10 августа пройдет забег «Европа — Азия». В нем примут участие 3 тыс. человек.

На следующий день в Историческом сквере состоится бесплатный концерт Уральского филармонического оркестра, где музыканты исполнят классические произведения итальянской музыки и песни советских лет.

Само празднование Дня города, по традиции, состоится в субботу,16 августа, и будет проходить на нескольких площадках. В частности, на ул. Архангела Михаила состоится фестиваль «Энергия». Там екатеринбуржцы и гости города могут увидеть авиашоу, стантрайдинг и мотофристайл. Кроме того, их ожидают выступления Леши Свика, Мота и Gayazovs Brothers.

В Литературном квартале будет представлена театральная программа для детей. Ребятам покажут свои спектакли сразу пять театров.

Программа для молодежи будет организована на Октябрьской площади. Запланированы конкурсы диджеев, выступления кавер-групп, а также представления танцоров и художников.

На площади 1905 года пройдет выставка, представляющая собой мини-завод, где будет продемонстрирован полный цикл производства. Там же пройдет выступление Славы Скрипки.

Завершит праздничную программу фейерверк. Он запланирован на 22.30.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.02.2023 В Екатеринбурге к 300-летию города появится фестивальная инфраструктура

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Историческом сквере за неделю до 300-летия Екатеринбурга появится фестивальная ...

14.12.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта ...

06.04.2016 В Екатеринбурге праздновать День Победы начнут с 1 мая

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «О проведении ...

28.04.2015 Администрация Екатеринбурга опубликовала программу мероприятий в День Победы

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2015. На официальном сайте администрации Екатеринбурга опубликована программа мероприятий, ...

08.07.2013 В Екатеринбурге в День города пройдет более 50 мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2013. День города в Екатеринбурге отметят более чем 50 мероприятиями, которые пройдут 17 и 18 ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (160)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18