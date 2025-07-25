УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:02

Цены на посещение термальных комплексов в России за год выросли на 22%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Цены на посещение термальных комплексов в России в первом полугодии 2025 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 692 руб. в час на одного взрослого. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании NF Group, пишут «Ведомости».

При этом безлимитные тарифы за указанный период подорожали на 21-41% (в зависимости от региона и дня недели). Сейчас средняя цена посещения для взрослого достигла 2 тыс. 770 руб. в день.

Аналитики связывают подорожание в том числе с дефицитом таких объектов. Они отмечают, что темпы роста цен на посещение аквапарков гораздо ниже. В этом сегменте стоимость билетов за год увеличилась только на 8-14%.
