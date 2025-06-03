УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:19

МВД предупредило россиян о мошеннических ссылках в пиратских фильмах

УрБК, Москва, 06.08.2025. МВД предупредило россиян о мошеннических ссылках под видом файлов с «субтитрами» или «ИИ-переводчиками» в пиратских фильмах и сериалах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Злоумышленники, пользуясь высоким потребительским спросом на пиратские фильмы и сериалы, создают фейковые сайты, Telegram-каналы и боты с популярными новинками. На своих платформах они размещают фишинговые ссылки, вредоносное программное обеспечение (ПО) и вирусы через «утечки» и «бесплатный доступ».

В материалах МВД граждан просят быть осторожными, не скачивать «субтитры» и «ИИ-переводчик», а также не переходить по подозрительным ссылкам в мессенджеры.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.06.2025 Аналитики предупредили россиян о мошенничестве через пиратский контент

УрБК, Москва, 03.06.2025. Мошенники стали чаще искать жертв среди россиян, которые ищут в интернете пиратские фильмы и ...

27.03.2025 МВД России предупредило о новой схеме мошенничества в домовых чатах

УрБК, Москва, 27.03.2025. МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества в домовых чатах, пишет РИА ...

24.02.2025 МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard

УрБК, Москва, 24.02.2025. МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и ...

12.12.2024 Кибермошенники придумали новую схему обмана на маркетплейсах

УрБК, Москва,12.12.2024. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил о новой схеме мошенничества, ...

20.06.2024 «МегаФон» совместно с «Яндекс.Браузером» ежедневно выявляет более 600 новых мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 20.06.2024. Компания «МегаФон» и «Яндекс.Браузер» этой весной запустили совместный проект по обмену ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (137)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18