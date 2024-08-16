Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек

Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием (СПО) в ближайшие пять лет составляет 42 млн человек. Решением по обеспечению потребности в кадрах может стать масштабирование федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает ТАСС, цитируя слова министра просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.



«Мы видим общую потребность в целом в кадрах 74,1 млн работников на 2025-2029 годы. Из них 42 млн — это кадры СПО, а по техническим специальностям — это 19 млн», — сказал С. Кравцов.



По его словам, решением может стать расширение проекта «Профессионалитет». Министр просвещения особо отметил, что контрольные цифры приема на СПО должны быть отрегулированы в соответствии с потребностями рынка труда для каждого региона.



Напомним, что проект «Профессионалитет» был начат в 2022 году. Его цель — создание образовательных кластеров и программ для удовлетворения потребности предприятий в молодых кадрах. По словам директора департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профобучения Минпросвещения РФ Виктора Неумывакина, в 2026 году проект охватит все регионы России.