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Вчера, 18:00

В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам в ноябре составил 96 тыс. рублей

В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в ноябре текущего года кредитным картам составил 96,4 тыс. руб. Это на 3,4% больше, чем в предыдущем месяце, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал занял 14 место в рейтинге из 30 регионов РФ. В лидерах — Москва (140,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (127,3 тыс. руб.), Московская область (125,1 тыс. руб.), ХМАО-Югра (112,9 тыс. руб.) и Ленинградская область (109,4 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в ноябре средний размер лимитов по выданным кредиткам в РФ сократился почти на 5%. Уменьшение данного показателя наблюдается на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт. Такая тенденция является следствием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка РФ, нацеленной охлаждения кредитного рынка. При этом банки продолжают использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском, добавил А. Волков.
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