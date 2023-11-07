В Екатеринбурге в результате аварии с участием автобуса и грейдера пострадала пассажирка

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге в районе дома № 51 на улице Краснофлотцев произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грейдера. В результате происшествия пострадала женщина, находившая в салоне транспортного средства, сообщается в официальном Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области. Женщине оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, выясняют причины и последствия ДТП.

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