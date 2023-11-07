В Екатеринбурге в результате аварии с участием автобуса и грейдера пострадала пассажирка

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Начата проверка по факту с дорожно-транспортного происшествия в Каменске-Уральском с ...23.01.2015 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2015. В Екатеринбурге 23 января 2015 года в 11.15 напротив дома № 3 по ул. Титова произошло ...06.08.2014 В Нью-Йорке возле театральных касс столкнулись два туристических автобуса
В Нью-Йорке в районе площади — Таймс-сквер произошло ДТП с участием двухэтажных туристических автобусов, в результате ...01.11.2013 На Алтае произошло второе за неделю ДТП с участием автобуса
В Алтайском крае на трассе Новониколаевка — Вишневка в пятницу утром перевернулся пассажирский автобус ПАЗ, сообщает ...25.05.2010 В катастрофе пассажирского автобуса в Анталии погибли 16 россиян
Генконсульство России в Анталии подтвердило РИА «Новости» факт гибели 16 россиян. 25 человек получили различные. ...