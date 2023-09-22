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Сегодня, 18:01

Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 15,8%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в сентябре выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель увеличился на 3,1%, сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» годовой рост цен производителей составил 8,9%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 7%.

В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 16% и 47,4% соответственно.
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