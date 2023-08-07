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Вчера, 15:01

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос на 1,9%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 780,7 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 1,9% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.
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