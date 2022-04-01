Бейсболки: предложения для мужчин

Вопреки расхожему мнению, головные уборы обожают не только женщины, но и мужчины. Конечно, представители сильного пола делают здесь чаще всего ставку именно на практичность изделия, на защиту от каких-либо неблагоприятных внешних факторов. Одним из популярных вариантов сегодня является бейсболка, в чью основу легла обычная кепка. В самом названии изделия скрыто его первоначальное предназначение: выдвинутый далеко вперед козырек был призван защитить бейсболистов от яркого солнца, облегчая им тем самым игру на поле. Сегодня купить бейсболку мужскую может любой желающий: из спорта этот предмет гардероба в середине прошлого века плавно перешел в обыденную жизнь, получив огромное количество своих почитателей.

Какие бейсболки представлены на рынке?

Сегодня приобрести бейсболку можно в специализированных интернет-магазинах головных уборов. Здесь приготовлены сотни товаров буквально на любой вкус. Можно найти что-то в наиболее подходящем к остальному образу стиле, в предпочтительных оттенках. Также идет разброс и по ряду других характеристик, в том числе и по любимому бренду.

Такие онлайн-площадки, как hatsandcaps.ru, предлагают продукцию от американских, европейских, отечественных производителей с хорошей репутацией в своем сегменте. Поэтому при поиске идеальной модели можно не думать об уровне качества предложений, а смело ориентироваться лишь на собственные ощущения стиля. При выборе бейсболок можно опираться на встроенные подсказки. На сайтах в помощь даны сортировщики и фильтры. Первые распределяют ассортимент по тем или иным параметрам, а вторые отбирают из общего каталога лишь позиции с одной или несколькими заданными особенностями.

Стоит отметить, что бейсболки различаются не только дизайном, размерами, но и особенностями конструкций, материалами исполнения. Так, при пошиве в ход обычно идут лекала с пятью клиньями или пятью так называемыми панелями. Вторые смотрятся более брутально за счет угловатой формы, преимущественно невысокой тульи, отсутствия сверху традиционной пуговички. Некоторые модели имеют сетчатые вставки, которые отлично спасают в жаркую погоду от перегрева головы, не дают вспотеть. Козырьки могут быть как сильно изогнутыми под овал лица, так и практически прямыми. Продукция выпускается на различные сезоны. Наряду с летними вариантами представлены те, что за счет использования более плотных тканей подходят на межсезонье и даже на зиму. В последнем случае предусмотрены откидные ушки.