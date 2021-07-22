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Медицинский туризм станет одной из составляющих медкластера в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Екатеринбурге презентовали монографию «Экосистема медицинского туризма: контекст и управленческие практики». Книга была издана при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое», сообщает пресс-служба девелопера.

В издании на основе сопоставления собственных исследовательских результатов с имеющимися данными, в том числе опытом организации медицинского туризма на базе Московского международного кластера, Тюменского медицинского кластера, медицинского инновационного кластера «Академический» в Екатеринбурге, авторы предложили свое видение укрупненных групп участников экосистемы, ее границ и способов формирования, а также ожидаемых эффектов.

Медицинский туризм станет одной из составляющих медкластера в Академическом районе Екатеринбурга
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

«Медицинский туризм это одно из направлений деятельности будущего медкластера, включающее привлечение иностранных студентов для обучения в строящемся медицинском университете в районе Академический, и пациентов для получения медицинской помощи из стран ближнего зарубежья, СНГ и Юго-Восточной Азии. В монографии раскрыты основные методические подходы к формированию комплекса услуг для медицинского туриста», — отметил один из авторов книги член межведомственной рабочей группы министерства здравоохранения РФ по развитию въездного медицинского туризма в РФ профессор Владимир Климин.

Среди иностранных пациентов наиболее востребованной помощью в российских медицинских учреждениях является стационарное и амбулаторное лечение.
В работе акцентировано внимание на стратегической ориентации государственной политики РФ на развитие индивидуальных подходов к пациенту — концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины, соответствующей концепту «4P-Медицины».

Книга предлагает информацию по методике и организации управления медицинским туризмом, которые необходимо применять, чтобы этот бизнес был успешным. Авторы отмечают, что в нынешних реалиях главе медучреждения для руководства работой с иностранными пациентами необходимо владеть знаниями в области управления персоналом, управления качеством, проектного управления и бережливого производства, маркетинга, финансов и цифровых технологий, экономики и психологии управления. Авторы отмечают, что на данный момент наблюдается разрыв между эталонными и используемыми управленческими практиками, присутствующими в здравоохранении.

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