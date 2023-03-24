Алексей Бельский: В нашей компании слово «инженер» звучит гордо

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил генеральный директор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский.



— Алексей Владильевич, как вы решили создать инженерную компанию?



— Я начинал как специалист в молодой компании «Уралэнерго-Союз», занимавшейся проектированием и наладкой систем возбуждения синхронных турбогенераторов на электростанциях. В определенный момент мое видение будущего и видение руководства разошлись, и я понял, что нужно делать собственный проект. В 2007 году я открыл «Уралэнерготел», изначально ставя перед собой задачу создать инженерную компанию, способную разработать и реализовать системы любой сложности, компанию, в которой слово «инженер» будет звучать гордо. И, как мне кажется, это получается.



Компания начинала с создания систем связи в энергетической отрасли. Энергетика — уникальная отрасль, товар в которой невозможно хранить, его нужно потреблять немедленно. Поэтому там так важно диспетчерское управление. Связь объединяет все остальные энергетические системы, поэтому мы понимали все потребности энергетиков. Последовательно расширили направления по созданию автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), телеметрии, систем мониторинга различных процессов, видеонаблюдения, релейной защиты и автоматики.



Работа в энергетике с ее постоянным контролем, проверками и очень жестким отношением к безопасности и качеству проводимых работ дает нам бесценный опыт, который очень пригодился при расширении сферы нашей деятельности на другие отрасли.



Мы предложили свои услуги новым клиентам, диверсифицировались и по отраслям, и по направлениям. Более пяти лет создаем автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), предназначенные для промышленных предприятий.



— Что компания представляет собой сейчас?



— ООО «Уралэнерготел» — это российская инженерная компания. Мы работаем по всей России, предлагаем полный цикл работ: проектирование, монтаж, пусконаладочные работы, техническое обслуживание. Можем делать отдельную систему или выступать как генподрядчик. Цель наших систем — это повышение дохода заказчика за счет снижения затрат, выполнение нормативных требований государства и отсутствие штрафов.



Наши решения лежат в области энергоснабжения, диспетчеризации, автоматизации, связи, комплексного учета энергоресурсов и повышения эффективности.



В целом то, чем мы занимаемся, называется интеграторство. Из тысячи видов готовых деталей, блоков, схем, проводов и ящиков, а также программного кода мы собираем системы, которые выполняют необходимые заказчику функции. Так получилось, что, выполняя требования регуляторов, мы освоили цифровизацию еще 15 лет назад и применяем ее теперь для повышения эффективности. Это вкупе с автоматизацией управления позволяет четко понять картину затрат и уменьшить влияние человеческого фактора на техпроцессы. С цифрами сложно спорить.



— Какими основными принципами руководствуетесь при ведении бизнеса?



— Когда-то давным-давно, еще при основании компании, я написал принципы, которыми руководствуется «Уралэнерготел». Они в Уставе компании, и их знают все сотрудники. Их не много — всего семь, и к каждому из них относится несколько таких же простых и, как кажется, самоочевидных правил. Но когда они обозначены, когда они всем доступны и каждый может к ним апеллировать, это создает в коллективе нормальную рабочую атмосферу.



— Привносите ли в компанию что-то от себя?



— Компания построена на моих представлениях о том, как должен существовать и развиваться бизнес. Мои представления росли и развивались вместе с компанией, где-то — на ошибках, которые превратились в полезный опыт.



Более того, я думаю, что если бы я сейчас перенесся в 2007 год и начал делать компанию по тем принципам, по которым она работает сейчас, то она бы просто не была жизнеспособной, потому что любая организация должна пройти определенный цикл развития, и решения, абсолютно оправданные на первой стадии, являются столь же абсолютно ошибочными через одну или две ступени.



В жизни любой компании есть несколько этапов. На первом существует, грубо говоря, предприниматель и его бригада. Один человек принимает ключевые решения, он же работает с основными заказчиками. Все делает сам, с минимальным делегированием. Многие, кстати, останавливаются на этом этапе, потому что он вполне позволяет обеспечивать себя, семью и своих работников. Кто-то раздувает эту бригаду до невероятных размеров, я знаю огромные предприятия, которые разваливаются после ухода одного человека.



Я сразу строил «Уралэнерготел» от обратного, в основу положив делегирование и бизнес-процессы. У нас в год выполняется порядка 100-120 договоров, поэтому бригадный подход для нас в принципе нереален. На первом этапе у каждого договора внутри компании появился свой хозяин, менеджер проекта, который вел его от начала до конца.



Сейчас мы перешли к следующей стадии. Над проектом работают два специалиста: один ищет и заключает договор, а второй реализует проект.



Еще пришли к тому, что бизнес-процессы нужно максимально автоматизировать. Все задачи ставятся сейчас только в Bitrix, все цифры ведутся в 1С собственной разработки, которая ведется больше 10 лет. Так управление компанией максимально прозрачно, все цифры есть.



— Какие задачи ставите перед собой и компанией на ближайшее будущее?



— Основное — устойчивое развитие. Расти организационно, технологически, масштабно, продуктово.



Развивать систему управления предприятием и проектами, оргструктуру, корпоративный университет, сохранять и развивать корпоративную культуру. Осваивать новые технологии, производителей, направления.



Например, мы готовы провести энергоаудит крупных промышленных объектов, заканчиваем несколько серьезных проектов. Начинаем с создания и внедрения комплексной системы учета всех ресурсов, потому что перед тем, как что-то улучшать, нужно начать это измерять. После чего предлагаем конкретные шаги по экономии энергии, вплоть до строительства собственной электростанции.



Стремимся увеличивать свои масштабы во всех направлениях. Масштаб даст еще больше унификации, скидок, больше ресурсов на управление организацией. По направлению энергоснабжения мы вышли на уровень комплексной реконструкции объекта типа подстанции, по систематизации применяемого оборудования — на применение своей технической политики (быстро адаптируемой под ситуацию).



Что касается продуктов, то здесь главное — это про понимание нами заказчика и заказчиком того, что мы ему даем. В этом направлении продолжаем переход от отдельных систем к решениям, приносящим заказчику конкретный финансовый результат, который он получит благодаря внедрению наших решений: готовых заводов, технологических линий, электростанций. Мы в принципе уже готовы это сделать, готовы говорить с заказчиком на языке финансовой эффективности. Это подразумевает в том числе и принципиально иной уровень общения в бизнесе — выход на первых лиц, принимающих важные финансовые решения.



— А если говорить о более глобальных целях?



— Моя мечта — это вырастить глобальную инженерную компанию. Работать на международном рынке, давать заказчику готовые объекты, растить кадры с нуля, иметь мощный финансовый фундамент. Быть мировым ориентиром в своей сфере.



Фото предоставлено пресс-службой компании «Уралэнерготел»