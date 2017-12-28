На ММК запущен в эксплуатацию самый мощный в России железнодорожный кран грузоподъемностью 200 тонн

УрБК, Магнитогорск, 07.12.2022. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) запустили в работу самый мощный в России железнодорожный кран. Разработка челябинских специалистов является уникальной, поскольку ранее подобной техники отечественные производства не создавали, сообщает управление информации и общественных связей металлургической компании.



Большегрузная техника была разработана по заказу ММК в рамках программы импортозамещения. В советское время тяжелые железнодорожные краны поставляли на комбинат из ГДР, однако за последние 30 лет они выработали свой ресурс. Поэтому несколько лет назад челябинские специалисты взялись за создание аналогичной машины, отвечающей современным требованиям, в том числе в плане автоматизации процесса. Два таких гигантских крана поступили на ММК.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



Первый кран поступил на предприятие некоторое время назад, его работу протестировали и составили список необходимых дополнений и изменений. Изготовители учли пожелания ММК и собрали кран, заточенный именно под работу на металлургическом комбинате.



«Железнодорожные краны — это довольно специфическое оборудование. Они выполняют погрузочно-разгрузочные, строительно-монтажные и сортировочные работы, задействованы на складах и монтажных площадках при строительстве и ремонте промышленных сооружений. Могут двигаться не только в составе поезда, но и самостоятельно, хоть и с меньшей скоростью», — рассказывает машинист крана УПП ПАО «ММК» Сергей Аксенов.



Новый кран называется ФМ-150У в честь двух Федоров Михайловичей — писателя Достоевского, в связи с его 200-летием, и почетного железнодорожника создателя этой машины Федора Корытко.



Одним из преимуществ новой отечественной техники стала смешанная схема: гидравлика плюс электроника, что позволяет защитить технику от чрезмерных нагрузок и, соответственно, продлить срок службы.



Фактическая грузоподъемность крана — 200 т. На данный момент это самый мощный в России стреловой железнодорожный кран. Машина оснащена телескопической стрелой овоидного сечения, более прочной и надежной, чем традиционная. Чтобы привести кран из транспортного положения в рабочее, нужно около получаса.



Помимо технических новшеств, кран имеет просторную кабину, оснащенную современной системой управления и кондиционером, удобным подрессоренным креслом. Все электрооборудование установлено в одной аппаратной, что значительно облегчает обслуживание. Кроме того, появилась система самовыравнивания с контролем отклонений, что необходимо в случае проседания грунта или деформации клети шпал. Есть синхронизация вылета стрелы и положения груза, а также видеонаблюдение за работой механизмов. Все это позволяет выполнять работы быстрее, качественнее и безопаснее.