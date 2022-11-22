Где цены на квартиры растут быстрее всего

Вопреки ожиданиям многих экспертов, стоимость квартир в Екатеринбурге по-прежнему находится вблизи от исторических максимумов. По данным ГК «Новосел», средняя цена предложения на вторичном рынке в настоящее время составляет 89,8 тыс. руб. за кв. м. Этот показатель немного ниже рекордного уровня, который был достигнут в марте 2022 года (90,4 тыс. руб. за «квадрат»). Причем в последние три месяца цены на недвижимость в уральской столице демонстрируют устойчивую позитивную динамику.



На основе данных ГК «Новосел» составим рейтинг самых быстродорожающих микрорайонов Екатеринбурга за последние 12 месяцев.



Итак, первое место по темпам роста цен заняла Старая Сортировка. Здесь квартиры за год подорожали на 14,4% (до 77 тыс. 165 руб.). На втором месте — ЖБИ, на третьем — Пионерский. В этих районах цены выросли на 13,9% (до 88 тыс. 541 руб.) и 13,7% (до 95 тыс. 722 руб.) соответственно.



В топ-10 попали Заречный (плюс 13,5%, до 94 тыс. 406 руб.), Уктус (плюс 13,5%, до 82 тыс. 969 руб.), Новая Сортировка (плюс 13,5%, до 83 тыс. 189 руб.), Химмаш (плюс 13,1%, до 71 тыс. 877 руб.), Вторчермет (плюс 12,7%, до 80 тыс. 840 руб.), Центр (12,6%, до 111 тыс. 122 руб.) и Уралмаш (плюс 11,7%, до 84 тыс. 415 руб.),



На Широкой Речке квартиры за последние 12 месяцев подорожали на 11% (до 84 тыс. 522 руб.), на ВИЗе — на 10,9% (до 99 тыс. 639 руб.), на Автовокзале — на 10,4% (до 100 тыс. 515 руб.), в Юго-Западном — на 10% (до 94 тыс. 263 руб.), в районе УНЦ — на 9,8% (до 85 тыс. 751 руб.).



На Втузгородке цены на квартиры увеличились на 9,3% (до 100 тыс. 302 руб.), на Эльмаше — на 9,1% (до 84 тыс. 112 руб.), в Академическом — на 8,9% (до 84 тыс. 869 руб.), в Ботаническом — на 7,8% (до 101 тыс. 305 руб.).



Отметим, что за последний месяц квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в среднем подорожали на 1,2%. Самую сильную динамику показали Старая Сортировка (плюс 3,1%), ВИЗ (плюс 2,3%) и Уктус (плюс 2,1%). Наиболее слабую — Ботанический (минус 0,5%), Втузгородок (минус 0,1%) и УНЦ (плюс 0,1%).



Эксперты по-разному оценивают перспективы дальнейшего увеличения цен на жилье в Екатеринбурге. Так, руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин полагает, что фаза роста стоимости квартир еще не завершена.



«В текущий период на вторичном рынке жилой недвижимости Екатеринбурга наблюдается дефицит предложения при достаточно стабильном спросе. Наиболее вероятно, что до конца года покупательская активность на рынке сохранится, цены продолжат рост», — полагает С. Меньшенин.



В свою очередь, гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что квартиры на «вторичке» со временем начнут дешеветь.



«Вторичный рынок с определенным временным лагом реагирует на процессы, происходящие на первичном. Новостройки в последние годы показывали небывалый рост, и теперь это подорожавшее жилье, перешедшее на регулярный рынок, сильно влияет на средние цены. Собственники, купившие квартиры по таким высоким ценам, крайне неохотно снижают их при продаже. Сейчас скидки в 10-15% можно получить только от эмигрирующих, которым в силу разных причин нужна срочная продажа. Однако в ближайшем будущем объекты вторичного рынка, скорее всего, понемногу начнут дешеветь», — считает П. Луценко.



Ранее начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказывал, что цены реальных сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с пиковых значений снизились на 5-10%. По словам эксперта, с рынка обычно уходят самые дешевые объекты. При этом новые продавцы часто имеют завышенные ценовые ожидания. Именно поэтому средняя стоимость предложения пока не снижается.



«Пиковые цены на рынке жилья были достигнуты весной 2022 года. Последующий слабый рост среднего показателя во многом носит технический характер и связан со структурными изменениями», — сообщил М. Хорьков.



Эксперты подчеркивают, что цены на жилье, как правило, с большим запозданием реагируют на все геополитические потрясения. Даже в кризисы 2008 и 2014 годов они начали корректироваться не сразу, а спустя какое-то время. Дальнейшее движение цен во многом будет зависеть от динамики реальных доходов населения, величины ипотечной ставки, уверенности потенциальных покупателей в завтрашнем дне и многих других факторов.