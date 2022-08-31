ЕВРАЗ НТМК переходит на цифровые технологии

ЕВРАЗ сэкономил почти 90 млн руб. после внедрения цифрового подсказчика в рельсобалочном цехе НТМК. Благодаря новому сервису предприятие сократило потребление газа при нагреве заготовок для производства стальных шаров на 8% в год и увеличило производительность участка на 3%. При этом нагрузка на окружающую среду снизилась более чем на 2 тыс. т СО2 за счет уменьшения образования углекислого газа в процессе производства, сообщает региональной центр отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.







«Экспертная система содержит статистические данные о технологическом процессе на шаропрокатном участке цеха, строит алгоритмы и дает рекомендации по выбору скорости проката шаров, об уменьшении или снижении нагрузки. Анализируя данные, система строит алгоритмы, которые использует технологический персонал для выбора оптимальных режимов работы оборудования», — говорится в сообщении.



«Цифровой подсказчик позволил сэкономить комбинату 4,5 млн руб. на сокращении расхода природного газа, еще один экономический эффект в размере 85 млн руб. получен за счет повышения производительности. Сейчас цифровую модель дополняют данными, которые помогут улучшить качество стальных шаров. Для ЕВРАЗ НТМК и компании этот проект — еще один небольшой, но важный шаг на пути к «зеленому» производству», — отмечает директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.



Основные изменения коснулись расхода природного газа на печи для нагрева заготовки. Благодаря цифровой модели температура нагрева заготовок может оперативно изменяться. Сейчас цифровой подсказчик автоматически задает параметры, которые нужно установить на печи, затем печь автоматически регулируется и поддерживает заданную температуру. Ее вариативность снизилась на 50 градусов.







Напомним, что в конце июня текущего года в кислородном цехе кислородно-газового производства ЕВРАЗ НТМК также был внедрен цифровой подсказчик. Данный прибор собирает и анализирует рабочие данные, после чего выдает рекомендации работникам для распределения нагрузки на оборудование компрессорной станции.



В аппарат установлены статистические данные, на основе которых модель формирует оптимальное распределение нагрузки компрессоров для работы в разных температурных режимах. Каждые три часа оператор и начальник смены получают от цифрового подсказчика рекомендуемые параметры каждого компрессора. Также выводятся рекомендации для создания равномерной и энергоэффективной нагрузки на агрегаты. Вдобавок система проверяет производительность компрессоров, что дает возможность прогнозировать ремонты, четче планировать изменения параметров производства.



Цифровой подсказчик самостоятельно пополняет свою базу данных новыми параметрами, что дает возможность сделать работу компрессоров эффективнее.



Кислородный цех кислородно-газового производства производит сжатый воздух и продукты его разделения: кислород, азот и другие редкие газы. Их используют практически все подразделения ЕВРАЗ НТМК, самые крупные потребители — конвертерный и доменный цеха.



Отметим, что нижнетагильское предприятие снижает затраты не только за счет внедрения новых технологий, но и путем реализации рационализаторских предложений.



В частности, в конце июля 2022 года появилась информация, что коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК на 16% увеличило объем погрузки кокса в вагоны для перевозки сторонним потребителям. Этого удалось достичь благодаря росту доли высокобортных вагонов на 30%, а также увеличению загрузки сырья в полувагоны. Благодаря введенным новшествам количество использованных вагонов снизилось, а также уменьшился железнодорожный тариф на грузоперевозки. Экономический эффект от этих изменений составил 20 млн руб.



Для достижения подобных результатов специалисты изменили конструкцию желоба погрузки коксового ореха, а также установили специальные мониторы для контроля фактического веса кокса в вагонах. Кроме этого, была усовершенствована система работы дозаторов. Теперь, благодаря установке дублирующих пультов управления дозаторами в местах погрузки, бункеровщики могут сами контролировать их запуск и остановку.



Данные технические решения были предложены сотрудниками ЕВРАЗа с помощью «Фабрики идей». Их внедрение позволило увеличить уровень заполнения вагонов и осуществлять погрузку согласно утвержденной схеме погрузки РЖД. В дальнейшем подобную систему планируется внедрить и при отгрузке других видов продукции коксохимпроизводства.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа