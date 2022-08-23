Рынок МФО не сбавляет оборотов

Аналитики «Эксперт РА» отмечают массовый переток заемщиков от банков в микрофинансовые организации (МФО). По итогам I полугодия объем выданных микрозаймов в январе-июне 2022 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте потребкредитования показатель снизился более чем на 40%. По оценкам аналитиков, МФО оказались более подготовленными к шоковым явлениям в экономике, чем кредитно-финансовые организации.



Эксперты напомнили, что весной 2022 года по рынку банковского кредитования был нанесен сокрушительный удар. После повышения ключевой ставки с 9,5 до 20% стоимость потребкредитов и микрозаймов практически сравнялась. При этом многие банки, опасаясь роста просроченной задолженности, ужесточили скоринг-модели (система оценки платежеспособности физлиц). В свою очередь, сегмент МФО практически не пострадал от повышения ключевой ставки. Это связано с тем, что он изначально ориентирован на работу с высокорисковыми заемщиками.



«Доля отказов в банках резко возросла в марте-мае текущего года из-за ужесточения кредитных политик, а наиболее качественным клиентам в условиях приостановки отдельных требований 353-ФЗ (в частности, ПСК) были предложены ставки близкие к микрофинансовым. Вместе с этим спрос на заемное финансирование оставался высоким — реальные доходы населения сократились по итогам I квартала 2022 года, а инфляционные ожидания привели к кратковременному ажиотажному спросу на предметы первой необходимости и товары длительного потребления», — рассказали аналитики «Эксперт РА».



Поскольку многие заемщики оказались отрезаны от банковского кредитования, они были вынуждены обращаться в микрофинансовые организации. Наиболее сильный рост весной 2022 года показали онлайн-микрозаймы «до зарплаты» и продукты на два-три месяца по максимально допустимым ставкам.



«Как и в пандемийном II квартале 2020 года онлайн-игроки после шока пересмотрели риск-аппетит быстрее банков, поскольку ранние индикаторы не показали массовых дефолтов. Значительный буфер капитала МФО, а также короткий средний срок микрозаймов, существенно меньшая зависимость от ключевой ставки и, как следствие, гибкое управление кредитным риском позволяют МФО более оперативно пересматривать кредитную политику в отличие от банков. Кроме того, в отличие от банковского рынка санкционная политика иностранных государств не затронула микрофинансовый сектор напрямую, что также позволило ему развиваться быстрее банковской розницы», — заявили аналитики «Эксперт РА».



Отметим, что текущие темпы выдачи микрозаймов в Свердловской области превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2022 года в регионе выдали 92 тыс. 714 микрозаймов. Это на 8% больше, чем за тот же месяц 2021 года (85 тыс. 847).

В целом по стране число выданных займов также превышает прошлогодние уровни. В июле 2022 года в РФ выдали 2,63 млн займов, в июле 2021 года — 2,51 млн штук.



Статистика НБКИ показывает смену тренда. С ноября 2021 по апрель 2022 года число выданных микрозаймов в месячном выражении непрерывно снижалось. С мая по июль отмечается рост данного показателя.



«Апрельский спад был полностью отыгран и выдача займов «до зарплаты» достигла прошлогодних уровней. Обращает внимание, что аналогичные процессы наблюдаются и с банковскими кредитами, где выдача в мае-июне также показала небольшой рост. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы. Но ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в экономике и, в частности, от динамики доходов населения», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Впрочем, аналитики «Эксперт РА» ожидают, что по итогам 2022 года объем выдачи микрозаймов в России увеличится на 25%, а портфель МФО — на 30%. Основным драйвером роста рынка, по их оценкам, станут короткие займы «до зарплаты». Ключевым риском является снижение ставок по потребкредитам и смягчение скоринг-моделей. Это стимулирует обратный переход клиентов от МФО в банковский сектор.