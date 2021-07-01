Какие законы вступают в силу в июле

В июле 2022 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.



Прожиточный минимум не тронут



С 1 июля должник сможет подать напрямую в кредитную организацию заявление о сохранении прожиточного минимума. То есть эти средства нельзя будет списывать с его счетов, хотя ранее приставы не были ограничены в списании денег со счета должника.



Подобный защитный механизм был принят еще 1 февраля 2022 года. Однако заявление можно было подать только в подразделение судебных приставов. Теперь деньги можно сохранить даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.



Уточним, что сохранить сумму в размере прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. Помимо этого, если у должника на содержании родственник-инвалид, то у суда есть право постановить сохранить на его счету средства выше прожиточного минимума.



Защита пенсионных накоплений



С 1 июля негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возвращать россиянам деньги, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона. Предполагается, что возврат возможен, если незаконный характер операции подтвердит суд.



«Предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.



Поддержка через «Госуслуги»



Инвалиды, у которых есть транспортное средство в соответствии с медицинскими показаниями или их законные представители смогут обратиться за компенсацией 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги».



Помимо этого, подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки можно будет членам семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Это коснется выплат в связи с расходами на жилое помещение, взносов на капремонт, услуг ЖКХ и пособий на детей.



Требования к МФО



С 1 июля минимальный размер собственных средств микрокредитной организации (МФО) должен составлять минимум 3 млн руб. Это требование не распространяется на организации, учредителем которых является РФ, субъект РФ или муниципальное образование. Также нововведение не касается микрофинансовых компаний предпринимательского финансирования.



Отметим, что ранее МФО обращались к Банку России с просьбами снять с них некоторые ограничения и в ряде случаев приравнять к банкам. Например, они предлагали убрать запреты на бесспорное взыскание по исполнительной надписи нотариуса на кредитном договоре; на непосредственное взаимодействие с должником по договору потребительского займа при взыскании просроченной задолженности; на начисление неустойки на любую задолженность, кроме задолженности по сумме займа.



Документ за пять дней



С 1 июля предельный срок оформления паспорта не должен будет превышать пять рабочих дней с момента подачи документов органом МВД от гражданина или МФЦ.



Помимо этого, при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность. При этом граждане будут не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую компанию. Если соответствующее заявление не будет подано, то ее определит территориальный фонд ОМС.



Контроль за зерном



С 1 июля в России внедряется государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки. Исследоваться будет зерно в период уборки урожая в месте его выращивания, перечень необходимых для этого свойств утвержден Минсельхозом. Мониторинг будет вестись с целью передачи производителям сельхозтоваров достоверных данных о продукте.



Добавим, что с этого же момента начнет действовать система, которая будет следить за пестицидами и агрохимикатами на всех стадиях их оборота. Помимо этого, она будет обрабатывать предоставленные данные и контролировать их достоверность.



С точностью до третьего знака



С 3 июля банки будут обязаны указывать полную стоимость потребительского кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. Кроме того, при составлении договора по вкладам от финансовой организации потребуется указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.



Предполагается, что эти меры должны повысить информированность вкладчиков, а также снизить риски при принятии решения о выборе вклада и кредитной организации.



Еще в прошлом году Банк России говорил о том, что ценообразование кредитов должно стать понятнее для клиентов. Порядок расчета полной стоимости кредита был и ранее закреплен в законе и там же прописывалось, какие платежи в него входят, а какие нет. Но ограничения затрагивали только ставку в договоре, поэтому банки заключали с клиентами дополнительные соглашения, в том числе о различных комиссиях и программах страхования. Цель регулятора — добиться того, чтобы заемщику было понятно сколько он заплатит при каждом из сценариев.



Кроме того, ранее Центробанк предлагал принять закон о сквозном периоде охлаждения — клиент сможет в течение двух недель отказаться от всех сопутствующих услуг, если его ввели в заблуждение, а банк будет обязан вернуть деньги.