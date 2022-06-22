АКРА: Импорт в Россию по итогам 2022 года сократится на 20-30%

Импорт в Россию по итогам 2022 года снизится на 20-30%. Такой прогноз дали аналитики кредитно-рейтингового агентства АКРА, сообщает «Прайм».
«На основании статистики стран-торговых партнеров импорт из отдельных стран демонстрирует значительное падение. По оценке АКРА, падение общего импорта по стоимости в этом году ожидается на 20-30%», — отмечают эксперты.
В агентстве напомнили, что для уменьшения негативного влияния сокращения импорта на отечественную экономику российским правительством был запущен новый инструмент сглаживания негативного влияния санкций. Так, Минпромторгом России был утвержден перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Проанализировав опубликованные коды товаров, АКРА сообщило, что данный перечень касается примерно 36% импорта товаров.
Из-за прекращения деятельности в РФ некоторых иностранных компаний появился серьезный неудовлетворенный спрос на их продукцию, отметили в агентстве. Это привело к росту цен на товары-заменители, а также к увеличению инфляционного давления и чрезмерному укреплению рубля, негативно влияющему на экспортеров и доходы бюджета.
Аналитики предполагают, что параллельный импорт даст возможность избежать дефицита на фоне снижения запасов, хотя объемы будут ниже наблюдавшихся раньше. Цены же станут выше по сравнению с докризисным периодом из-за роста транзакционных издержек, в том числе на транспорт.
Рост импорта в среднесрочной перспективе даст возможность для снижения темпов увеличения цен в экономике, ограничения укрепления рубля, роста товарооборота со странами, через которые будет идти параллельный импорт. Аналитики указали, что в зависимости от скорости адаптации к новым условиям потенциальными странами-бенефициарами подобного импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения.
УрБК, Москва, 22.06.2022. Импорт в Россию по итогам 2022 года снизится на 20-30%. Такой прогноз дали аналитики ...06.08.2018 Ответное продовольственное эмбарго стоило российской экономике 0,2 процентных пункта роста
УрБК, Москва, 06.08.2018. Продовольственные контрсанкции, введенные в РФ Россией в ответ на санкции западных стран, ...22.12.2016 За первые 10 месяцев 2016 года объем импорта продовольствия в России снизился на 8,2%
УрБК, Москва, 22.12.2016. За период с января по октябрь 2016 года объем импорта продовольственных товаров и ...26.05.2016 В России планируется разрешить параллельный импорт
УрБК, Москва, 26.05.2016. В России будет разрешен параллельный импорт (ввоз брендированного товара без разрешения ...10.12.2013 В январе-ноябре 2013 года импорт в Россию товаров из дальнего зарубежья вырос на 1,3%
УрБК, Москва, 10.12.2013. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья за 11 месяцев 2013 года увеличился на ...