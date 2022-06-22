АКРА: Импорт в Россию по итогам 2022 года сократится на 20-30%

Импорт в Россию по итогам 2022 года снизится на 20-30%. Такой прогноз дали аналитики кредитно-рейтингового агентства АКРА, сообщает «Прайм».



«На основании статистики стран-торговых партнеров импорт из отдельных стран демонстрирует значительное падение. По оценке АКРА, падение общего импорта по стоимости в этом году ожидается на 20-30%», — отмечают эксперты.



В агентстве напомнили, что для уменьшения негативного влияния сокращения импорта на отечественную экономику российским правительством был запущен новый инструмент сглаживания негативного влияния санкций. Так, Минпромторгом России был утвержден перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Проанализировав опубликованные коды товаров, АКРА сообщило, что данный перечень касается примерно 36% импорта товаров.



Из-за прекращения деятельности в РФ некоторых иностранных компаний появился серьезный неудовлетворенный спрос на их продукцию, отметили в агентстве. Это привело к росту цен на товары-заменители, а также к увеличению инфляционного давления и чрезмерному укреплению рубля, негативно влияющему на экспортеров и доходы бюджета.



Аналитики предполагают, что параллельный импорт даст возможность избежать дефицита на фоне снижения запасов, хотя объемы будут ниже наблюдавшихся раньше. Цены же станут выше по сравнению с докризисным периодом из-за роста транзакционных издержек, в том числе на транспорт.



Рост импорта в среднесрочной перспективе даст возможность для снижения темпов увеличения цен в экономике, ограничения укрепления рубля, роста товарооборота со странами, через которые будет идти параллельный импорт. Аналитики указали, что в зависимости от скорости адаптации к новым условиям потенциальными странами-бенефициарами подобного импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения.