УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
22.06.2022

АКРА: Импорт в Россию по итогам 2022 года сократится на 20-30%

Импорт в Россию по итогам 2022 года снизится на 20-30%. Такой прогноз дали аналитики кредитно-рейтингового агентства АКРА, сообщает «Прайм».

«На основании статистики стран-торговых партнеров импорт из отдельных стран демонстрирует значительное падение. По оценке АКРА, падение общего импорта по стоимости в этом году ожидается на 20-30%», — отмечают эксперты.

В агентстве напомнили, что для уменьшения негативного влияния сокращения импорта на отечественную экономику российским правительством был запущен новый инструмент сглаживания негативного влияния санкций. Так, Минпромторгом России был утвержден перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Проанализировав опубликованные коды товаров, АКРА сообщило, что данный перечень касается примерно 36% импорта товаров.

Из-за прекращения деятельности в РФ некоторых иностранных компаний появился серьезный неудовлетворенный спрос на их продукцию, отметили в агентстве. Это привело к росту цен на товары-заменители, а также к увеличению инфляционного давления и чрезмерному укреплению рубля, негативно влияющему на экспортеров и доходы бюджета.

Аналитики предполагают, что параллельный импорт даст возможность избежать дефицита на фоне снижения запасов, хотя объемы будут ниже наблюдавшихся раньше. Цены же станут выше по сравнению с докризисным периодом из-за роста транзакционных издержек, в том числе на транспорт.

Рост импорта в среднесрочной перспективе даст возможность для снижения темпов увеличения цен в экономике, ограничения укрепления рубля, роста товарооборота со странами, через которые будет идти параллельный импорт. Аналитики указали, что в зависимости от скорости адаптации к новым условиям потенциальными странами-бенефициарами подобного импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
22.06.2022 АКРА: Импорт в Россию по итогам 2022 года сократится на 20-30%

УрБК, Москва, 22.06.2022. Импорт в Россию по итогам 2022 года снизится на 20-30%. Такой прогноз дали аналитики ...

06.08.2018 Ответное продовольственное эмбарго стоило российской экономике 0,2 процентных пункта роста

УрБК, Москва, 06.08.2018. Продовольственные контрсанкции, введенные в РФ Россией в ответ на санкции западных стран, ...

22.12.2016 За первые 10 месяцев 2016 года объем импорта продовольствия в России снизился на 8,2%

УрБК, Москва, 22.12.2016. За период с января по октябрь 2016 года объем импорта продовольственных товаров и ...

26.05.2016 В России планируется разрешить параллельный импорт

УрБК, Москва, 26.05.2016. В России будет разрешен параллельный импорт (ввоз брендированного товара без разрешения ...

10.12.2013 В январе-ноябре 2013 года импорт в Россию товаров из дальнего зарубежья вырос на 1,3%

УрБК, Москва, 10.12.2013. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья за 11 месяцев 2013 года увеличился на ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18