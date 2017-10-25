Как продать Екатеринбург

К 300-летнему юбилею и проведению Универсиады Екатеринбург наконец-то может получить целую линейку собственных уникальных визуальных образов, которые могут стать и запоминающимися символами города, и формами для производства сувениров.



Екатеринбург — город, не имеющий узнаваемого визуального символа. У Москвы есть Кремль, собор Василия Блаженного и сталинские высотки. У Петербурга — разводные мосты, Медный всадник и шпиль Петропавловской крепости. У Рима есть Колизей, у Парижа — Эйфелева башня, у Лондона — Биг-Бен, у Дубая — Бурдж-Халифа. У Екатеринбурга за без малого 300 лет его истории такого визуального символа не сложилось.



Город давно рефлектирует эту проблему. Как минимум последние 15 лет попытки найти такой символ происходят регулярно. Часть из них организованы «снизу» самими жителями, часть «сверху» — через проведение городской администрацией различных конкурсов и интеллектуальных штурмов. Но все они пока не увенчались успехом. Более того, попытки навязывания таких символов часто встречают отпор среди горожан — достаточно вспомнить общественную реакцию на фигурную «Е» от Артемия Лебедева.



Наследие провинциальности



Можно долго рассуждать о причинах такой ситуации, тем более что они достаточно очевидны. Большую часть своей истории Екатеринбург был нестоличным, а то и «закрытым» городом, замкнутым на решении административных и индустриальных задач. Ему не досталось ни кремля, ни древних храмов, которые служат символами городам Центральной России, а также Тобольску и Верхотурью. У города никогда не было ресурсов для монументального строительства, а когда они появлялись, то тратились не на «красоту», а на «пользу» — строился новый цех, завод, индустриальный комплекс. Даже екатеринбургские церкви и соборы построены будто по типовым проектам в соответствии с максимой «что бы ни строил уралец — все одно получается цех».



Да, Екатеринбург — одна из мировых столиц конструктивизма. Но, к сожалению, конструктивизм — наверное, один из самых утилитарных и незрелищных архитектурных стилей, созданный в годы разрухи и тотальной нищеты с целью их преодоления. Он лаконичен, сдержан и, несмотря на очарование минимализма, не очень визуально насыщен. Среди конструктивистских строений сложно выбрать такое, которое было бы привлекательным и узнаваемым символом города. Исключением является разве что Белая Башня на Уралмаше, которая долгое время претендовала на это звание, но так и не смогла занять этого места. Причины этого можно долго обсуждать, но, помимо крайне неудачного расположения на окраине города, к ним можно отнести и ее функциональную невостребованность.



Не сложилось у Екатеринбурга и с геральдическими символами. В отличие от соседнего Челябинска, которому достался мощный и фактурный верблюд, которого можно визуально эксплуатировать бесконечно, герб Екатеринбурга представляет собой мешанину природных объектов и раннеиндустриальных приспособлений. Он крайне концептуален, но также крайне незрелищен.



Ни бажовская коронованная ящерка, ни росселевский соболь визуальными символами Екатеринбурга также не стали, несмотря на попытки административного продвижения. Причиной этому, вероятно, служит несоответствие изящных и хрупких животных тяжелому, брутальному, индустриальному образу города.



Концептуальность вместо визуальности



Вторая особенность Екатеринбурга — концептуальность. Все значимые для города понятия выражены в концепциях, а не визуальных символах. Они насыщенны, мощны, динамичны — но не зримы, не красивы. Их сложно выставить напоказ, изобразить, сделать сувениром или красивой картинкой на тарелочке.



Так, главный символ раннего Екатеринбурга, города-завода и столицы Горнозаводского Урала — это плотина. Символ очень мощный, очень богатый смыслами: в нем и обуздание природы, направление ее силы на службу человеку, и ранняя индустриализация, и превращение крестьянина в рабочего. Но, давайте скажем честно, в визуальном, изобразительном смысле плотина — объект не самый зрелищный, «сувенирный потенциал» у нее далеко не как у Эйфелевой башни.



Другой мощнейший концепт, довлеющий над городской идентичностью, — убийство последнего царя. Все попытки превратить этот концепт в визуальный символ, начиная от Храма-на-Крови и заканчивая циничными интернет-мемами, также оказываются неудачными.



«Завод заводов» Уралмаш был и городским брендом, и мощной, насыщенной смыслами и образами концепцией, но не имел никакого визуального воплощения, никакого зримого архитектурного или визуального символа Уралмаша, узнаваемого даже в пределах города, никогда не было. То же можно сказать и о другом екатеринбургском бренде 90-х — начала 2000-х — ОПС «Уралмаш». Символ был узнаваемым и нагруженным смыслами, но опять-таки не визуализируемым.



Что делать?



В силу этих причин накануне 300-летия Екатеринбурга город оказывается в ситуации, когда у него нет узнаваемого визуального символа, который, с одной стороны, был бы принят горожанами в качестве центра сборки городской идентичности, с другой — воспринимался бы вовне как зримый символ города. В то же время понимание, что он нужен, присутствует и в городском сообществе, и в профессиональной среде как среди представителей туристической отрасли, которым такой символ просто необходим, так и в творческом креативном классе. Что же можно сделать в такой ситуации?



Как представляется, выходов может быть несколько.



Во-первых, это внимательное обращение к истории и обнаружение в ней символических объектов, которые могли бы стать смыслообразующими и объединяющими для всех горожан. Шагом в этом направлении можно считать повышение интереса общественности и властей к Шигирскому идолу — абсолютно уникальному в мировом масштабе историческому объекту, древнейшей деревянной статуе в мире возрастом в 12 тысяч лет, которая имеет все необходимое для того, чтобы стать узнаваемым визуальным символом города.



И процесс этот уже начался. Так, буквально завтра, 21 декабря 2021 года, состоится презентация первого выпуска российской почтовой открытки, посвященной Шигирскому идолу. Показ арт-объекта с изображением идола состоится в Доме Поклевских-Козелл. Этот выпуск примечателен еще и тем, что впервые Почта России разместила на открытке изображение музейного предмета.



Во-вторых, это создание новых символов города «с нуля», прежде всего за счет появления необычных визуально привлекательных архитектурных объектов. Примером для этого может служить штаб-квартира РМК или проектируемое новое здание филармонии.



В-третьих, символ можно сконструировать путем визуализации концептов, лежащих в основе городской идентичности, придания зримых, а в идеале и осязаемых форм интеллектуальным концептам. Фактически этот путь совмещает в себе два предыдущих — это создание новых символических форм на основе осознания смыслов, уже имеющих место в информационном и знаковом пространстве Екатеринбурга, превращение в видимое того, что раньше существовало в качестве идеи.



Представляется, что именно в этом направлении двигалась мысль создателей нынешнего графического символа-маркера «ЕКАТ-ЕРИН-БУРГ», разработанного в 2015 году проектом «Мейд ин Урал» для конкурса городской айдентики.



Архитектурное литье



Другим примером реализации концептуальной идеив визуальном объекте может служить символ, презентованный на заседании Совета неравнодушных горожан в октябре 2021 года.



В основе ее — наблюдение о широком использовании в визуально-архитектурном пространстве Екатеринбурга формы архитектурного литья, одним из главных выражений которого стала художественная ограда. Не случайно китайские иероглифы «город» и «государство» как раз и обозначают огороженное место, то, что внутри забора. Особенно актуально это для Екатеринбурга, выросшего внутри заводской стены и развивавшегося как металлургический центр, центр ковки и литья.



Как сообщалось еще в путеводителе по Свердловску 1963 года, «к числу архитектурных особенностей города, отразивших производственную специализацию края, относится обилие художественных литых деталей из чугуна и кованого железа. Это прежде всего решетки на плотине и набережной, на ограде старого завода, у бывшего дома главного начальника, на балконах здания консерватории, на усадьбе современного Дворца пионеров и очень часто на балконах ничем другим не примечательных старых домов». Далее путеводитель перечисляет еще более дюжины объектов, украшенных литьем и кованым железом. А за последние полвека их число только увеличилось, в том числе и за счет многочисленных заборов, отделяющих проезжую часть от тротуаров. Эти заборы, часто украшенные стальными шарами, также стали одним из символов города.



Сами по себе шары — также примечательная архитектурная особенность Екатеринбурга. Ими украшен вход в мэрию города и «Тихвин», набережная города и многие здания и ограждения, гигантский шар стоит на площади у Драмтеатра, и именно он регулярно становится объектом для уличных художников, избирающих его площадкой для выражения своих идей. Фактически он давно превратился в одно из художественных лиц Екатеринбурга. Каменные шары, витиеватые заборы и металлические шарики разнообразнейшей конфигурации — наверное, одни из самых частотных элементов, встречающихся в городской среде.



Объединение двух этих архитектурных форм — куба из кованой ограды и шара — создает визуальный символ Екатеринбурга, максимально наполненный концептуальными значениями. Предложенный образ совмещает шар и чугунное литье, образ природного круговорота и сделанного человеческими руками упорядоченного пространства с прямыми углами и сторонами, объединение свободы и необходимых рамок и ограничений.



Превращение в арт-объект



Предлагаемый образ имеет ряд преимуществ, позволяющих использовать его в качестве туристического символа и памятного сувенира. Одно из них — открытость для новых смыслов, арт-наполнения. Шар на кубе — идеальный холст для современного искусства, который дает огромный простор для творчества городским художникам.







Екатеринбург сегодня — признанная столица стрит-арта. Город регулярно становится площадкой для проведения фестивалей уличного искусства, в последние годы их число достигает 3-4 каждый сезон. Работы художника Покраса Лампаса, расписавшего один из городских перекрестков и «куб» около Театра драмы, стали генераторами информационных поводов и новых смыслов на годы вперед. Каменный шар у Драмтеатра на берегу Городского пруда уже более 10 лет постоянно превращается в арт-объект, на котором городские художники концептуализируют и воплощают актуальные проблемы современности.



Но у всех стрит-арт эвентов Екатеринбурга есть общая проблема — созданные в их рамках произведения невозможно превратить в сувенирную продукцию. Символ в виде шара на кубе призван эту проблему решить. Установка в городе нескольких габаритных арт-объектов, изначально предназначенных стать площадками и «холстами» для уличных художников, позволит такие сувениры создать. А масштабируемость первоначальной формы поможет воспроизвести арт-объекты в любой размерной категории — от вазы и светильника до брелока и значка.







В качестве примера один из мастер-макетов был расписан известным уральским художником Василием Матафоновым. В результате получился самостоятельный арт-объект, имеющий собственную художественную ценность и высокий потенциал в качестве сувенира.



Интересно отметить, что масштабируемость — общая черта всех потенциальных символов Екатеринбурга. И новое здание РМК, и Шигирский идол также могут быть воплощены в объектах различной величины, стать узнаваемыми и продаваемыми символами города в виде открыток, брелоков и магнитиков на холодильник.





Фотограф — Александр Осипов

Художник — Василий Матафонов

Локация — DoubleGrill&Bar (https://doublebar.ru/about)