Свердловские предприниматели просят губернатора ввести меры поддержки для организаций с доступом по QR-кодам

В Свердловской области с 30 октября будут пускать в торговые центры и рестораны только по QR-кодам

В Свердловской области с 30 октября будут пускать в торговые центры и заведения общественного питания только по ...