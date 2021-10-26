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Сегодня, 12:08

Свердловские предприниматели просят губернатора ввести меры поддержки для организаций с доступом по QR-кодам

Представители Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) составили новое обращение в адрес губернатора региона Евгения Куйвашева в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте объединения.

В своем письме они просят главу региона принять комплекс мер для поддержки организаций, в отношении которых введены QR-коды. Помимо этого, они считают, что необходимо определить условия, при которых требования по их обязательному предъявлению будут смягчены или отменены.

Также авторы предлагают создать рабочую группу под руководством заместителя губернатора, в которую войдут представители бизнеса и ответственных органов власти. Новое объединение должно будет обсуждать экономические риски, возможные при внедрении новых ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции.

«Активное использование обязательных QR-кодов в качестве меры стимулирования населения к вакцинированию демонстрирует свою эффективность в части увеличения количества вакцинированных. Вместе с тем, выборочное внедрение данной меры в отношении торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий сферы услуг повлекло существенное падение выручки предприятий указанных сфер. При длительном сохранении введенных требований встанет вопрос ликвидации большинства предприятий данных отраслей и массовых увольнениях сотрудников», — выразил беспокойство член Президиума СОСПП, директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский.

Отметим, что это не первое обращение, составленное СОСПП. В начале декабря предприниматели также предлагали пересмотреть порядок работы ограничительных мер в отношении торговых центров.

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