Около 43,5 тыс. жителей Свердловской области имеют несколько мест работы

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. По итогам III квартала 2021 года средняя численность занятого населения в Свердловской области составила 2 млн 025,7 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.
Из них 1 млн 982,2 тыс. граждан имеют одну работу, 43,5 тыс. человек — две и более. При этом 41,7 тыс. свердловчан ищут дополнительную работу.
Отметим, что во II квартале 2021 года около 41,7 тыс. жителей региона имели несколько мест работы.
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