Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России вырос до 51,7 пункта

УрБК, Москва, 01.12.2021. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России в ноябре 2021 года составил 51,7 пункта против 51,6 пункта в октябре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследовательской организации IHS Markit.
Напомним, что если этот показатель превышает 50, значит, экономическая активность растет, если ниже — уменьшается.
В докладе аналитиков говорится, что PMI обрабатывающих отраслей в прошлом месяце увеличился из-за роста числа новых заказов и более сильного клиентского спроса.
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