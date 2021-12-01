Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России вырос до 51,7 пункта

УрБК, Москва, 01.12.2021. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России в ноябре 2021 года составил 51,7 пункта против 51,6 пункта в октябре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследовательской организации IHS Markit.



Напомним, что если этот показатель превышает 50, значит, экономическая активность растет, если ниже — уменьшается.



В докладе аналитиков говорится, что PMI обрабатывающих отраслей в прошлом месяце увеличился из-за роста числа новых заказов и более сильного клиентского спроса.