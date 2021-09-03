За год жители Екатеринбурга стали на 45% чаще пользоваться интернет-услугами

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В январе-сентябре 2021 года жители Екатеринбурга пользовались интернет-услугами на 45% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Речь идет о приобретении товаров и заказе услуг специалистов. Об этом говорится в исследовании Авито Услуги.
Сильнее всего в Екатеринбурге вырос спрос в разделах «Обучение, курсы» (+94%), «Няни, сиделки» (+91%) и «Мастер на час» (+37%). Также за год стало больше запросов на услуги фотографов (+81%), специалистов сферы красоты (+94%), в разделе бытовых услуг (+81%).
Аналитики связывают эту тенденцию с последствиями локдауна, который пережила страна в 2020 году. В среднем на российском рынке 54% заказов совершают женщины, но многое зависит от категорий. Так, клиентки чаще заказывают услуги мастеров красоты (72%), изготовление вещей на заказ (67%), фото- и видеосъемку (64%). Мужчины чаще берут услуги по охране (72%), автосервису (62%), строительству и капитальному ремонту (59%).
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