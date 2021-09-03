Уровень продаж «АвтоВАЗа» в России за сентябрь уменьшился на 51,3%

УрБК, Москва, 07.10.2021. Объем продаж автомобилей АО «АвтоВАЗ» на территории России в сентябре уменьшился на 51,3% по сравнению с августом и составили 17 тыс. 189 единиц, ссылаясь на источник информации в АО «АвтоВАЗ», сообщает «Интерфакс». Доля рынка компании в сентябре упала сразу на 8,4 п. п., составив 14,4%.



По результатам работы в трех кварталах текущего года АО «АвтоВАЗ» продал на территории России 268,849 тыс. автомашин. Это на 18,1% больше, чем за тот же временной отрезок 2020 года и на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Доля рынка компании за 9 месяцев 2021 года составила 21,3%, при этом ее рост в годовом выражении замедлился до +0,5 п. п.



Снижение продаж «АвтоВАЗа» уже второй месяц подряд связано с недостаточным объемом количества поставок электрокомпонентов от Bosch. Темпы падения за два месяца стали сопоставимы с данными за апрель 2020 года, когда автомобильные заводы встали из-за локдауна. Тогда в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) появились данные, что за апрель 2020 года «АвтоВАЗ» сумел продать всего 9 тыс. 396 единиц продукции, что на 70,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.



Как и большинство автозаводов в мире, «АвтоВАЗ» несет убытки по причине дефицита электронных компонентов из-за перебоев в поставках. Однако на заводах «АвтоВАЗа» приняты все возможные меры для восстановления ситуации. «Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры», — приводит пресс-служба «АвтоВАЗа» слова президента компании Николя Мора.