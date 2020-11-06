В РФ продажи новых легковых автомобилей снизились в сентябре на 22,6%

УрБК, Москва, 06.10.2021. За I-III кварталы 2021 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 15,1%, или на 11 тыс. 196 штук, по сравнению с тем же периодом прошлого года. В совокупности было реализовано более 1,26 млн автомобилей.
Согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре этого года отмечается спад продаж. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 22,6%, или 34 тыс. 924 штуки. Всего за этот месяц было продано 119 тыс. 485 автомобилей.
По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, продолжение негативного тренда было ожидаемым, несмотря на рост по результатам первых трех кварталов.
«Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев», — отметил Т. Штэрцель.
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