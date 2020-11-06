В РФ продажи новых легковых автомобилей снизились в сентябре на 22,6%

УрБК, Москва, 06.11.2020. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в октябре 2020 года ...

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-октябре снизились на 12,1%

В январе-сентябре 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 13,9% по ...

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре сократились на 13,9%

УрБК, Москва, 06.10.2020. В январе-сентябре 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в ...

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре сократились на 13,9%

В январе-сентябре 2012 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с ...

Снижение продаж легковых автомобилей в июле 2009 года в РФ составило 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

УрБК, Москва, 11.08.2009. Продажи новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России за семь ...