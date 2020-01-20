Жители Рефтинского отсудили у застройщика более 500 тыс. рублей за нарушение срока передачи квартиры

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Жители поселка Рефтинского в Свердловской области отсудили у застройщика более 500 тыс. руб. за нарушение срока передачи квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



Жители свердловского поселка заключили с застройщиком договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, находящегося в другой области, в ноябре 2017 года. При этом они полностью оплатили стоимость трехкомнатной квартиры. В то же время застройщик не передал потребителям квартиру в установленный договором срок.



В связи с этим жители поселка направили претензию строительной компании, но она не была удовлетворена. Затем они с помощью специалистов консультационного пункта для потребителей Асбестовского филиала ведомства составили исковое заявление в отношении застройщика.



По закону в случае нарушения срока передачи объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику такого строительства неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки.



Асбестовский городской суд взыскал с застройщика сумму неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта, компенсацию морального вреда, стоимость судебных издержек, а также штраф за неудовлетворение требований потребителей в добровольном порядке. В совокупности — более 500 тыс. руб.