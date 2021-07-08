Более 4 тыс. жителей Челябинской области стали банкротами в 2021 году

УрБК, Челябинск, 06.10.2021. За январь-сентябрь 2021 года в Челябинской области обанкротились 4 тыс. 152 человека. Это девятое место в числе регионов-лидеров по числу банкротств, отмечает газета «Известия» на основе данных «Федресурса».
Тенденция к росту числа процедур банкротства наблюдается по всей России. За девять месяцев 2021 года их количество в стране выросло на 80% относительно аналогичного периода прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что граждане начинают больше доверять данной процедуре и использовать ее для решения своих финансовых проблем. В 95,1% случаев именно граждане подают заявление на банкротство, в 3,8% — кредиторы, в 1,1% — ФНС РФ.
В январе-сентябре 2021 года банкротами стали 5 тыс. 595 жителей Свердловской области. Средний Урал находится на шестом ...Вчера, 11:22 В Свердловской области за девять месяцев более 5,5 тыс. граждан стали банкротами
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В январе-сентябре 2021 года банкротами стали 5 тыс. 595 жителей Свердловской области. ...08.07.2021 В Свердловской области более чем в два раза выросло число банкротств
В Свердловской области за первые шесть месяцев 2021 года число признанных банкротами граждан достигло 3 тыс. 357 ...08.07.2021 В Свердловской области более чем в два раза выросло число банкротств
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2021. В Свердловской области за первые шесть месяцев 2021 года число признанных банкротами ...15.01.2021 Число банкротств физлиц в России в 2020 году увеличилось на 70%
УрБК, Москва, 15.01.2021. По итогам 2020 года количество банкротств граждан увеличилось более чем на 70%, тогда как ...