Более 4 тыс. жителей Челябинской области стали банкротами в 2021 году

УрБК, Челябинск, 06.10.2021. За январь-сентябрь 2021 года в Челябинской области обанкротились 4 тыс. 152 человека. Это девятое место в числе регионов-лидеров по числу банкротств, отмечает газета «Известия» на основе данных «Федресурса».



Тенденция к росту числа процедур банкротства наблюдается по всей России. За девять месяцев 2021 года их количество в стране выросло на 80% относительно аналогичного периода прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что граждане начинают больше доверять данной процедуре и использовать ее для решения своих финансовых проблем. В 95,1% случаев именно граждане подают заявление на банкротство, в 3,8% — кредиторы, в 1,1% — ФНС РФ.