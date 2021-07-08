В Свердловской области за девять месяцев более 5,5 тыс. граждан стали банкротами

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В январе-сентябре 2021 года банкротами стали 5 тыс. 595 жителей Свердловской области. Средний Урал находится на шестом месте в списке регионов по числу банкротств. Об этом сообщают «Известия» на основе данных «Федресурса».
Издание отмечает, что количество обанкротившихся граждан растет по всей России. За девять месяцев 2021 года оно выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 2020 году рост относительно 2019 года составил 60%.
Обычно граждане сами выступают инициаторами процедуры — на их долю приходится 95,1% заявлений. Со стороны кредиторов — 3,8%, ФНС РФ — 1,1%.
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