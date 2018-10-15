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Михаил Ершов станет представителем губернатора региона в Заксобрании Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Полномочным представителем губернатора и правительства региона в Законодательном собрании Свердловской области станет Михаил Ершов, сообщает департамент информационной политики.

Решение о его новом назначении было объявлено 5 октября на рабочей встрече губернатора Евгения Куйвашева с председателем регионального парламента Людмилой Бабушкиной и Михаилом Ершовым. В прошлом созыве Заксобрания последний был депутатом и возглавлял комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления.

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