Михаил Ершов станет представителем губернатора региона в Заксобрании Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Полномочным представителем губернатора и правительства региона в Законодательном собрании Свердловской области станет Михаил Ершов, сообщает департамент информационной политики.



Решение о его новом назначении было объявлено 5 октября на рабочей встрече губернатора Евгения Куйвашева с председателем регионального парламента Людмилой Бабушкиной и Михаилом Ершовым. В прошлом созыве Заксобрания последний был депутатом и возглавлял комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления.