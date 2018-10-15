Михаил Ершов станет представителем губернатора региона в Заксобрании Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. Полномочным представителем губернатора и правительства региона в Законодательном собрании Свердловской области станет Михаил Ершов, сообщает департамент информационной политики.
Решение о его новом назначении было объявлено 5 октября на рабочей встрече губернатора Евгения Куйвашева с председателем регионального парламента Людмилой Бабушкиной и Михаилом Ершовым. В прошлом созыве Заксобрания последний был депутатом и возглавлял комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления.
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 15 октября подписал ряд указов, которыми ...14.12.2017 В свердловское Заксобрание внесли законопроект о возвращении Екатеринбургу части градполномочий
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Комитет Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и ...01.12.2014 Департамент информационной политики губернатора Свердловской области возглавил Александр Рыжков
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2014. Департамент информационной политики губернатора Свердловской области возглавил ...20.12.2011 В Законодательном собрании Свердловской области предложено образовать 7 комитетов
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2011. В Законодательном собрании Свердловской области предложено образовать 7 комитетов: ...09.11.2010 Представителем губернатора Свердловской области в Законодательном Собрании назначен бывший депутат Областной Думы Владимир Русинов
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2010. Губернатор Александр Мишарин своим указом назначил Владимира Русинова полномочным ...