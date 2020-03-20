ЕВРАЗ НТМК предоставил более 4 тыс. тонн шпунта Ларсена для строительства ЖК в Санкт-Петербурге

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. На ЕВРАЗ НТМК было произведено более 4 тыс. т шпунта Ларсена Л5-УМ, который был применен для строительства жилищного комплекса «Огни залива» в Санкт-Петербурге. Сделка была осуществлена филиалом трейдинговой компании ЕВРАЗ Маркет в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба горно-металлургического холдинга.
Данный шпунт нужен для укрепления грунта и ограничения фильтрации воды при создании котлована. ЖК находится рядом с Дудергофским каналом и Финским заливом, поэтому грунт насыщен влагой, а со стороны залива оказывается серьезное давление. Все это отрицательно сказывается на производстве работ. Применение шпунта Л5-УМ помогает справиться с данными проблемами, при этом повысив качество и безопасность строительства.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
«Проект подтверждает высокий потенциал применения шпунта в гражданском строительстве. Стоит отметить тенденцию на увеличение глубины котлованов, в результате которой шпунтовые системы являются практически безальтернативным конструктивным решением при производстве работ нулевого цикла», — прокомментировал генеральный директор АО «ЕВРАЗ Маркет» Сергей Синцов.
ЕВРАЗ является единственным в России производителем горячекатаного шпунта Л5-УМ. Шпунт применяется для сборки шпунтовых стен, которые используются при возведении гидротехнических сооружений, для укрепления береговой линии и причальных стенок, а также при устройстве котлованов. Прокат производится в различных классах прочности по специальным ГОСТам.
ЖК «Огни залива» — жилой комплекс комфорт-класса. Включает в себя жилые здания, школы, дошкольные образовательные учреждения, торгово-развлекательный центр, почтовое отделение, поликлинику, магазины.
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