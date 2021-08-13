Челябинская область на восьмом месте в списке регионов по доле закредитованного населения младше 25 лет

УрБК, Челябинск, 05.10.2021. Челябинская область оказалась на восьмом месте списка регионов по доле закредитованности населения младше 25 лет — 27,4%. На первом месте находится Новосибирская область с результатом 29%, а среднероссийский показатель составляет 23%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Аналитики отмечают, что доля заемщиков данной возрастной категории в стране остается невысокой из-за проблем в оценке кредитного риска при выдаче им ссуд — у молодых людей часто нестабильные доходы, а кредитная история недостаточно информативна. Поэтому, как правило, к крупным кредитам молодые граждане переходят через микрозаймы или небольшие необеспеченные кредиты, считают в НБКИ.
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