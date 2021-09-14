В Свердловской области выявлено 526 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 октября 2021 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 141 тыс. 596 человек.
Также за сутки в области зарегистрирован 41 летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 502. За сутки из больниц выписан 461 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 130 тыс. 340 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 25 тыс. 110 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 637 тыс. 427 человек. За сутки зафиксировано 895 летальных случаев (всего 211 тыс. 696), выздоровели 18 тыс. 568 человек (всего 6 млн 759 тыс. 059).
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 498 новых случаев заражения ...30.08.2021 В Свердловской области выявлено 520 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 520 новых случаев заражения ...20.08.2021 В Свердловской области выявлено 517 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 517 новых случаев заражения ...19.08.2021 В Свердловской области выявлено 511 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 511 новых случаев заражения ...29.07.2021 В Свердловской области выявлено 499 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 499 новых случаев заражения ...