В Свердловской области выявлено 526 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 октября 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 141 тыс. 596 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован 41 летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 502. За сутки из больниц выписан 461 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 130 тыс. 340 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 25 тыс. 110 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 637 тыс. 427 человек. За сутки зафиксировано 895 летальных случаев (всего 211 тыс. 696), выздоровели 18 тыс. 568 человек (всего 6 млн 759 тыс. 059).