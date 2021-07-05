В российской сфере услуг индекс деловой активности достиг 50,5 пункта

УрБК, Москва, 05.10.2021. В России индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в сентябре 2021 года вырос с 49,3 пункта до 50,5 пункта, сообщает «Коммерсатъ» на основе данных исследовательской организации Markit. Если этот показатель превышает 50, значит, экономическая активность растет, если ниже — уменьшается.
Причинами возврата к росту аналитики считают увеличение спроса и объема новых заказов. Спрос начал восстанавливаться после ослабления ограничительных мер, которые вводились из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Однако темпы роста были незначительными и медленнее, чем в среднем по серии», — уточняется в сообщении исследовательской организации.
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