В российской сфере услуг индекс деловой активности достиг 50,5 пункта

УрБК, Москва, 05.10.2021. В России индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в сентябре 2021 года вырос с 49,3 пункта до 50,5 пункта, сообщает «Коммерсатъ» на основе данных исследовательской организации Markit. Если этот показатель превышает 50, значит, экономическая активность растет, если ниже — уменьшается.



Причинами возврата к росту аналитики считают увеличение спроса и объема новых заказов. Спрос начал восстанавливаться после ослабления ограничительных мер, которые вводились из-за пандемии коронавирусной инфекции.



«Однако темпы роста были незначительными и медленнее, чем в среднем по серии», — уточняется в сообщении исследовательской организации.